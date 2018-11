Chiens d'assistance interdits dans les hôpitaux: leur présence divise toujours autant le corps médical

Aujourd'hui, les chiens d'assistance ne sont plus seulement dédiés aux malvoyants : ils peuvent aussi prévenir un épileptique de la proximité d'une crise et lui permettre de se protéger d'une chute. Malgré leur utilité, ces chiens d'assistance ne franchissent pas la porte des hôpitaux lorsque leurs propriétaires sont hospitalisés. "Par mesure d'hygiène", justifie-t-on généralement. Une interdiction que le Conseil Supérieur de la Santé ne cautionne pas.

L'association Os'mose (installée à Esneux) dénonce cette situation, notamment vécue en région liégeoise. Une responsable de cette asbl, Vanessa Wey, évoque un cas précis.

"Certains hôpitaux, comme celui de la Citadelle, acceptent les chiens avec, à chaque fois, un protocole au cas par cas (en fonction du chien). D'autres hôpitaux, comme par exemple le CHU, refusent les chiens. On a encore eu le cas il y a deux ou trois semaines : une jeune fille devait aller en consultation mais on lui a signifié qu'elle devait laisser son chien au vigile."

La raison avancée ? "Généralement, c'est l'hygiène. Les médecins ont peur. Et puis, ils ne voient pas non plus l'utilité du chien. Selon eux, une personne malvoyante peut se faire guider par quelqu'un d'autre dans l'hôpital. Mais il faut savoir que depuis quelques années, d'autres "types" de chiens sont arrivés, dont les chiens d'aide qui aident à se déshabiller, qui ramassent des objets, allument les lumières ou ouvrent les portes… On a également des chiens d'alerte qui préviennent de futures syncopes. Ils sont donc encore plus importants ! Je pense que les refus mis en place il y a quelques années ne prennent pas en considération les nouveaux chiens qui sont maintenant formés."

Nous ne sommes pas parvenus à contacter les responsables du CHU mais l'association Os'mose envisage de porter plainte auprès de l'AVIQ, l'Agence pour une Vie de Qualité. La ministre wallonne de la Santé, Alda Gréoli (cdH), va - de son côté - convoquer des institutions hospitalières pour évoquer la question.