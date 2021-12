Chez Yara : un menu de fête syrien, pour un Noël "qui change"

Pour vous, un menu traditionnel de Noël, qu’est-ce que c’est ? Dinde aux marrons, boudin noir, croquettes de fromage ? Et si on cassait les codes ? A Liège, le restaurant syrien Chez Yara propose un menu de fêtes, à emporter.

" Chez Yara ", c’est un nom qui parle de plus en plus aux Liégeois. Ce restaurant a ouvert il y a quelques années. Ses patrons : une sœur et un frère, qui ont fui la guerre en Syrie.

Il y a trois ans, ils ont décidé de lancer un menu de fêtes pour leurs clients. Manger syrien le jour de Noël, ça ne fait pas franchement partie des traditions liégeoises. Et pourtant, la formule a un succès fou.

" On doit cuisiner pour 120 personnes ", détaille fièrement Yara. C’est un menu quatre services que les patrons proposent à leurs clients. " En apéro il y aura du caviar d’aubergine, du caviar de poivrons avec sauce grenade et noix, du houmous et deux fromages syriens. Pour le plat il y aura des salades, du riz avec aubergines, du poulet… ".