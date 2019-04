Chèvre, mouton ou veau: un jeune chercheur de l'UNamur a développé une nouvelle méthode pour identifier les peaux des parchemins

Pour savoir si un parchemin est fait d'une peau de mouton, de chèvre ou de veau, on utilise surtout la vue et le toucher. Cette méthode est peu fiable. Angel Martin Fernandez Alvarez, un jeune chercheur au Département de physique de l'UNamur, a étudié et développé depuis le début de l'an dernier une nouvelle technique optique. Elle permet de déterminer l'origine animale des peaux utilisés au Moyen-Âge pour les parchemins par la lumière, de façon non invasive. Il s'agit d'un appareil en forme d'hémisphère qui enregistre toute la lumière diffusée par un parchemin. Les données sont ensuite analysées par un traitement mathématique utilisé notamment dans la reconnaissance faciale.

Le jeune chercheur Angel Fernandez Alvarez, docteur en physique, à côté du professeur Olivier Deparis, du département de physique de l'UNamur - © Monika Wachter - RTBF

C'est vraiment un résultat très fort

Olivier Deparis, professeur au département de physique, est impressionné par les résultats de cette recherche. "C'était une grande surprise pour moi qu'on puisse arriver à identifier l'espèce animale à partir de la peau par une méthode optique. C'est assez fantastique. Dès qu'on pense identification d'espèces, on pense ADN, c'est-à-dire qu'on pense au niveau moléculaire. C'est quand-même fou de se dire qu'on peut aussi regarder d'un point de vue macroscopique, c'est-à-dire avec de la lumière, et arriver à faire aussi bien par exemple qu'une technique génétique. Evidemment, ici on identifie uniquement l'espèce. On ne va pas avoir toutes les informations qu'on a en génétique. Et ça je trouvais que c'était vraiment un résultat très très fort".