Chevetogne : Pas de réouverture du Domaine Provincial avant le 8 juin

Avec le beau temps de ces derniers jours, l'envie d'une balade dans les bois et la nature se fait souvent sentir. Pour les Namurois habitués du Domaine Provincial de Chevetogne, à Rochefort, pas question pourtant de parcourir ses allées et ses sous bois. Le Domaine reste fermé au public pour le moment. Son directeur Bruno Belvaux estime ne pas pouvoir garantir la distanciation physique des visiteurs et les mesures sanitaires nécessaires. Il trouve aussi que les mesures de dé-confinement prises jusqu'à présent sont très (trop?) compliquées à mettre en oeuvre. Il était l'invité de Vivacité Namur/BW/Luxembourg ce vendredi matin. Ecoutez son interview ci-dessous.