Chevetogne : nouveau Père abbé pour l'abbaye qui célèbre deux rites religieux différents

La vie monastique, une vie recluse ! C’est le cas à l’abbaye de Chevetogne en province de Namur. Un lieu particulier puisque les moines bénédictins y pratiquent deux rites différents. Un nouveau Père abbé a récemment été élu par la communauté. Celle-ci vit dans un véritable écrin de verdure.

Le domaine du monastère est d’une superficie de 46 hectares. "C’est deux de plus que le Vatican", nous explique en boutade Lambert Vos. Le Père abbé est à la tête d’une communauté de 28 moines. La moitié suit le rite romain, et l’autre le Byzantin. "Nous avons été fondés pour travailler à l’union des Églises. Nous avons deux Églises. L’une byzantine où l’on célèbre le rite byzantin-gréco-slave, et l’autre latine. C’est celle qui est le plus pratiquée en Occident" précise celui qui est à la tête de la communauté depuis le 4 août. Il a été élu démocratiquement et à l’unanimité par les autres moines.