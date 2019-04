Cherche 700.000 euros pour libérer une partie du Bois de la Houssière

Marre des forêts privées où on ne peut pas se promener ! C'est un peu le message d'un groupe de citoyens qui vivent en bordure du Bois de la Houssière entre Braine-le-Comte et Virginal. Ils ont lancé une coopérative et espèrent qu'un maximum de gens vont acheter leur part. L'objectif: acheter collectivement 80 hectares formés par "le Grand Bois". Et ensuite gérer cette forêt de manière responsable.

Cherche 700.000eur pour libérer une partie du Bois de la Houssière - © Tous droits réservés

Aujourd’hui, il reste des panneaux interdisant l'accès. Mais visiblement la population a commencé à se réapproprier la forêt. Thibaut Zaleski nous sert de guide. Il est un des initiateurs de la coopérative qui se prépare. Il rêve de pouvoir acheter cette forêt et d'en faire un espace commun, éducatif et respectueux de la biodiversité. Mais il faudra rassembler 700.000 euros à coups de part de coopérative à 300 euros. Ça fait 2.300 personnes. Ou moins si certains achètent plusieurs parts.

Que faire avec cette forêt?

Thibaut Zaleski reste prudent puisqu'il faudra voir quels projets vont amener les futurs coopérateurs mais "On pourrait travailler le bois en faisant du débardage à cheval, repenser et baliser les sentiers, créer des zones d'information et d'apprentissage, les centres culturels de la région aimeraient y faire des parcours d'artiste, on pourrait aussi y faire des vergers, ..." Thibaut ne s'arrête que quand il comprend qu'il parle trop. Et ses idées semblent trop nombreuses pour son temps de parole. Des idées et des rêves mais d'abord de l'argent. Il faut rassembler 700.000 euros et le plus de coopérateurs possible. Une adresse pour les candidats : www.legrandboiscommun.be