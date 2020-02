Chèques commerces : Ganshoren franchit une première étape avant la monnaie locale

Fin mars, la commune Ganshoren lancera ses "chèques commerces". Ces bons d’une valeur de 10 et à terme 20 ou 50 euros ont pour objectif d’inciter les habitants à acheter ce dont ils ont besoin au sein des commerces locaux : "Les Ganshorenois vont recevoir ce chèque qu’ils vont pouvoir dépenser dans un certain nombre de commerces partenaires", explique le premier échevin de la commune Stéphane Obeid, porteur du projet. "Les commerçants vont pouvoir remettre ces chèques à la caisse communale. Et ils seront rétribués en euros traditionnels sur leur compte en banque".

Pour devenir partenaires, les commerçants devront s’inscrire dans une démarche durable en adéquation avec la politique locale ou régionale : souscrire au pack énergie de la région ou encore s’inscrire dans le plan communal de collecte de déchets organiques. Stéphane Obeid est sur le point de faire signer des conventions à une trentaine de commerces. "C’est une super idée pour relancer l’économie locale", nous explique le patron de la boucherie Vermeire. Mais quelques rues plus loin, la boulangère, elle, se pose encore beaucoup de questions : "C’est encore très flou. On n’a pas encore été averti de ce nouveau concept par la commune. Ce sont les journalistes qui nous l’apprennent". Comme cette boulangère, beaucoup de commerçants de Ganshoren n’y voient pas encore très clair, notamment sur la procédure de sélection des commerces partenaires.

"Pas de copinage"

Stéphane Obeid se défend d’une possible subjectivité dans le choix des commerces sélectionnés : "Je n’ai pas envie de discriminer des commerçants pour autant qu’ils s’inscrivent dans une démarche durable". Pas question nous dit-il également de copinage pour la distribution des chèques aux habitants : "Il y a un règlement qui a été voté à l’unanimité par l’ensemble des membres du conseil communal et qui est très précis sur la manière avec laquelle les chèques vont être émis. Ce n’est pas un échevin ou un politique qui va remettre les chèques à un habitant qu’il connaît. Il y aura toujours un fonctionnaire qui les remettra en main propre". Et de préciser que, comme les billets de banque, ces chèques seront numérotés et traçables.

Les primes de naissance transformées en chèques commerces

S’ils saluent pour la plupart l’initiative, les habitants de Ganshoren aussi s’interrogent. Car dans un premier temps, ces chèques remplaceront notamment l’argent perçu pour les primes de naissance ou encore pour les cadeaux faits par la commune lors des fêtes de mariage par exemple. "Pour les noces d’or ou de diamant, on donnait effectivement un vase avec une fleur", détaille Séphane Obeid. "Le vase coûtait entre 40 et 45 euros. Au lieu de conserver un vase chez soi, on considère que c’est peut-être mieux d’investir dans l’économie locale et d’en faire profiter tous les acteurs qui contribuent au développement économique de la commune". Les mérites sportifs devraient eux aussi se transformer en chèques commerces pour les clubs locaux. Mais puiser dans les moyens financiers de la commune n’est qu’une première phase : "A termes, nous voulons dégager un budget. Cela nous permettrait par exemple de donner un chèque de 10 euros aux ménages qui viennent s’installer sur le territoire communale et de créer ainsi du lien dès le départ avec le tissu économique local". Cent mille euros devraient être dégagés pour cette nouvelle politique publique votée à l’unanimité par l’ensemble des membres du conseil communal et qui sera soumise à une évaluation après son lancement.

En route vers une monnaie locale

La commune ne compte pas s’arrêter là puisqu’il s’agit d’un premier pas vers un projet bien plus ambitieux : transformer ces chèques commerces en monnaie locale et même instaurer un partenariat avec les communes voisines. Ganshoren ne veut toutefois pas brûler les étapes L’échec des Ecos-Iris (autre monnaie locale lancée en 2010 et stoppée en 2014) a laissé des traces. La commune avance donc pas à pas vers un rêve qu’elle espère voir un jour se concrétiser.