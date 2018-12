Chefs à domicile: partager un repas sans les embarras

Sylvain Collet et Antoine Beauloi ont 18 et 19 ans. Ils suivent encore des cours à l'école hôtelière. Mais en dehors de l'école, ils ont décidé de se lancer dans une activité complémentaire. Aujourd'hui, ils ont investi la cuisine de leurs clients, avec quelques contraintes. "On prend toutes nos casseroles et nos ustensiles" précise Antoine Beauloi. "C'est un peu différent de cuisiner chez les gens. On doit s'adapter à l'espace, mais aussi aux volontés des clients, à leurs goûts et leurs particularités."

La vaisselle est faite

Le résultat est à la hauteur d'un restaurant étoilé : émincés de Noix Saint-Jacques, canard à la cerise, bombe au chocolat blanc. Chacun prend son rôle très à cœur : "On s'entraide, mais on est très complémentaires. L'un est en cuisine, l'autre en salle. On se connaît depuis longtemps et l'entente est parfaite."

Pour la plus grande satisfaction des convives : "C'était génial. Il y avait du piquant mais pas trop. C'était très joli à regarder". Tout le monde applaudit des deux mains l'originalité du concept : "On peut dresser sa table, servir ses vins, les enfants peuvent jouer sans êtres contraints de rester à table". Et quand ils partent, la vaisselle est faite !