Cheap T'Chip, une société hutoise, fabrique des nichoirs espions connectés

Intégrer des caméras de surveillance dans des nichoirs pour en faire de véritables nichoirs espions, c’est l’idée qu’ont eue deux Hutois.

Julien Nuttin et Vincent De Longueville ont lancé la société Cheap T’Chip en 2012 pour fabriquer et commercialiser ces nichoirs espions. Ils en ont vendu près de 200 jusqu’à présent. Leur activité est très saisonnière, principalement concentrée au printemps.

Vincent De Longueville explique : "Julien a eu l’idée de mettre des caméras dans des nichoirs. On a fait ça d’abord pour nous et puis on a créé une petite structure pour vendre des nichoirs et d’autres installations de nature à base de caméras. On a des clients qui sont vraiment variés. On a beaucoup de particuliers qui ont envie de voir ce qui se passe dans un nichoir. On a aussi des écoles qui montent des projets pédagogiques autour du nichoir. Et puis on a une dernière catégorie qui sont les parcs naturels ou les administrations. On fait tout sur mesure et à la commande et donc on adapte chaque nichoir en fonction des spécificités de la maison ou des envies en termes d’oiseaux. On ne fait pas les mêmes trous d’envol pour une mésange que pour un moineau ou on ne fait pas les mêmes câblages pour tous les nichoirs.".