Chauffage en panne à la Haute Ecole De Fré : cours donnés en distanciel et action des étudiants ce vendredi

La chaudière des bâtiments de la Haute Ecole De Fré, avenue De Fré, à Uccle, connaît quelques ratés. Les radiateurs ne fonctionnent plus ou par à-coups. Résultat : le bon millier d’étudiants de cet établissement qui forme des instituteurs et des éducateurs spécialisés ont froid. Ceux-ci sont donc obligés d’assister aux cours en manteau, bonnet et écharpe. Intenable ! D’où une action de protestation qui sera menée ce vendredi à 11h avec l’appui de plusieurs enseignants.

Bonnet, manteau, écharpe

Corentin est étudiant et explique que "cela fait plusieurs semaines que certains locaux du bâtiment, répartis sur trois étages, ne sont pas chauffés. Nous n’avons pas tous les éléments techniques. Mais ce que l’on sait, c’est que la Haute Ecole loue ces locaux et que le propriétaire ne fait pas le nécessaire pour réparer cette chaudière."

Le propriétaire, ici, est Wallonie-Bruxelles Enseignement. "En tout cas, moi, je viens aux cours en manteau et écharpe dans des locaux où il fait moins de 12 degrés. Et j’ai froid parce qu’on ne bouge pas, on reste assis devant nos PC toute la journée. C’est pénible pour tout le monde. Des cours ont même dû être arrêtés avant la fin tellement ce n’était plus possible."

Confrontée à ce problème, la direction a donc décidé de rétablir les cours à distance pour une partie des cours dès la semaine prochaine, du 16 au 19 novembre. Des cours en présentiel seront maintenus dans les classes où les radiateurs fonctionnent. "Les cours à distance, c’était normalement pour maîtriser l’épidémie de coronavirus. Pas pour un problème structurel de chaudière et de désengagement de l’institution dans les travaux à réaliser", s’étonne en tout cas Corentin.

"La direction fait tout ce qu’elle peut pour pallier le problème qui incombe au propriétaire. Mais qui fait face à un problème de pièces, de main-d’œuvre et de compétences techniques. Un chauffagiste traditionnel n’intervient pas sur un chauffage à air pulsé. A tout cela, s’ajoutent des problèmes électriques puisque l’ensemble du système de chauffage n’a pas fonctionné de manière régulière depuis la crise Covid. Aujourd’hui, nous gérons le quotidien vu que la situation pédagogique n’est pas optimale. Il y aura donc du distanciel pour partie mais aussi d’aller dans d’autres bâtiments de notre Haute Ecole pour assurer des activités en présentiel."

Des bâtiments chauffés, situés à moins de deux kilomètres à vol d’oiseau. Reste que certains professeurs s’opposent à cette solution.

La direction rencontre une délégation d'étudiants et enseignants ce matin avant l'action prévue à 11h.