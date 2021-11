Chaudfontaine : quatre mois après les inondations, l’AD Delhaize ouvre à nouveau ses portes

Au Delhaize de Chaudfontaine, quatre mois après les inondations, les affaires reprennent. Depuis ce matin, les clients se bousculent dans cette moyenne surface qui a entièrement été restaurée. Audrey Magnan, cliente, explique : "C’est bien pour les habitants car nous n’avions plus de magasins de proximité. Nous devions aller soit à Fléron soit à Embourg. C’était assez compliqué. Je trouve donc que c’est bien. L’aménagement est super. On retrouve du monde, c’est génial".

Il fallait rebondir

Cédric Czaplicki, le gérant en fonction depuis septembre 2018 a déjà dû faire face à deux sinistres importants : "Il y a un peu plus de deux ans, le toit s’est effondré suite à la grêle. Il y a quelques mois, nous étions touchés par les inondations. On rebondit. On ouvre à nouveau pour essayer d’avoir un plus beau magasin".

Reconstruire autrement

Quelques jours après les inondations, les administrateurs délégués ont décidé de reconstruire les infrastructures autrement. Coût des travaux : un peu plus de deux millions d’euros. Manon Detry, administratrice déléguée de la société Distry, explique : "Les cabines électriques, les serveurs informatiques, les compresseurs, les frigos sont à l’étage. On espère que ça ne se reproduira plus. Quand on subit deux sinistres, on reconstruit autrement".

Maintien de l’emploi

Il était aussi primordial de maintenir les vingt-trois emplois. Gary Detry, administrateur délégué de la société Distry, explique : "On voulait économiquement revivre, redonner de l’espoir. Notre commerce à sa raison d’être ici parce qu’il est local. L’ensemble du personnel a dû être mis au chômage quatre mois. Les collaborateurs étaient impatients de recommencer et n’ont pas passé une bonne nuit. Ils sont motivés et heureux comme l’ensemble de la clientèle".

Pendant quelques jours, les clients bénéficient d’une réduction de 10% sur le montant de leurs achats.