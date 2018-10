Châtelet:le PS poursuit sa domination

Sans grande surprise, Châtelet sera à nouveau dirigée par une majorité absolue socialiste durant les 6 prochaines années. Malgré un recul de 5,6%, la liste emmenée par le bourgmestre Daniel Vanderlick recueille encore 48,6% des voix.

Loin derrière, on retrouve le MR, deuxième parti, avec 12,2% (1% de plus) et 4 sièges (un de plus qu'en 2012). Ecolo conforte ses 3 sièges avec 9,2%. Le moDem, tendance CDH, perd 4% (6,8%) et n'aura plus que 2 sièges au lieu de 3 au conseil communal.

Pour Châtelet (5,8%), Défi (5,6%) et La Droite (4,4%) auront chacun un élu au conseil communal.

A noter ce petit couac relevé par plusieurs partis à la fermeture des bureaux de vote: des urnes non scellées ont été amenées par des ouvriers communaux au bureau principal de dépouillement. Selon les explications du bourgmestre, ces urnes ne contenaient pas de bulletins de vote mais simplement du matériel électoral, comme des crayons, etc... Plusieurs responsables de parti n'ont pas été convaincus par ces explications.