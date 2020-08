Châtelet : le corps, hélas sans vie, de Rosa Bissa a été découvert

Un corps sans vie a été découvert, hier après-midi, à Châtelet. Et il n’a pas fallu longtemps pour constater qu’il s’agissait de Rosa Bissa, cette octogénaire qui avait disparu depuis 10 jours. Elle avait quitté sa maison de repos le vendredi 14 août et n’avait plus été vue. D’importantes battues menées par la police et plus d’une centaine de bénévoles suite à sa disparition n’avaient pas permis de la retrouver. Sur les réseaux sociaux, sur les façades des commerces et des maisons particulières, la photo de Rosa Bissa s’affichait partout. En milieu de semaine dernière, la protection civile avait mené des recherches sur les berges et dans la Sambre toute proche.

10 jours après sa disparition, le corps de Rosa Bissa a donc été découvert dans un champ à seulement un kilomètre de là. Selon la Nouvelle Gazette, la police a précisé qu’aucune trace criminelle n’a été constatée.