Châtelet : important dégagement de fumée à la gare de formation

Un violent incendie s'est déclaré ce début d'après-midi sur le site de la gare de formation de Châtelet (entre Châtelineau et Pironchamps). Ce sont des billes usagées de chemin de fer qui sont en train de brûler. Leur volume est estimé à 50, 60 mètres cubes d'après Michel Méan, le porte-parole des pompiers de la zone de secours Hainaut Est, et crée un important dégagement de fumées noires. Fort heureusement, il n'y a pas de riverains à proximité, mais le trafic de trains a dû être momentanément interrompu, le temps les pompiers se rendent maîtres du feu. Les causes de cet incendie dans cet endroit isolé sont pour l'instant inconnues.