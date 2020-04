Châtelet : des bons d'achat pour aider les commerçants

Alors que les contours de l’après-confinement se dessinent petit à petit, des initiatives se multiplient pour venir en aide notamment aux petits commerces. Un exemple à Châtelet où les autorités communales et l’ASBL Centre-Ville se préparent à mettre en place une action visant à soutenir les commerces en encourageant chaque citoyen à y contribuer.

En temps normal, la pression exercée par les grandes surfaces et les centres commerciaux est forte sur les petits commerces de proximité. Et ce sont précisément ces commerces de proximité qui sont les plus en danger face à l’ampleur de la crise du Coronavirus. C’est donc pour les soutenir que Châtelet va mettre en œuvre un système de bon d’achat local. Dans un premier temps, ce sont 750 bons qui seront émis. L’objectif est double : aider financièrement ces commerces mais aussi profiter de l’occasion pour mieux les faire connaître

Le principe de ce bon d’une valeur cumulée de 20 euros est relativement simple. Il se présente sous la forme d’une carte d’achat semblable à une carte de fidélité à 4 cases. Ces 4 cases correspondent au maximum des 4 commerces où elle peut être utilisée. La liste de ces commerces n’est pas encore finalisée mais elle ne sera composée que de petits commerces et certainement pas de grandes surfaces. Le projet vise à ce qu’il fonctionne jusqu’à épuisement du stock des 750 chèques, ou sur une durée de trois mois.

A ce stade, l’Horeca n’est pas concerné mais ce secteur qui rouvrira plus tard pourrait faire l’objet d’une 2e action plus ciblée, précise la ville à la fin de son communiqué.