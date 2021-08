Château fort de Bouillon: un son et lumière historique, jusqu'au 11 novembre

Avec en moyenne 130 000 visiteurs par an, le Château fort de Bouillon est une attraction phare de la Province de Luxembourg.

La ville de Bouillon souhaite d'ailleurs devenir un centre de référence du Moyen-Age.

Première étape dans cette dynamique : "L'odyssée de lumière"... Un parcours lumineux à différents endroits de la ville avec en apothéose, un vidéomapping, spectacle nocturne projeté plusieurs soir par semaine dans la cour du château.

Dans la cour du château, des fresques lumineuses, des projections vidéo sur trois murs et des scènes et personnages plus vrais que nature, qui nous font revivre les différents événements historiques de Bouillon. Jaques Barras, administrateur au syndicat d'initiative de Bouillon :

"On va commencer l'histoire en 1096 avec le départ de Godefroid de Bouillon, pour la première croisade. Malheureusement il n'est pas revenu. Ensuite il y a eu différentes transformations, avec l'évolution de l'armement, notamment Vauban qui a rendu le château plus robuste face aux attaques."

La période hollandaise ou encore l'indépendance de la Belgique sont évoquées également dans ce spectacle, le tout en 25 minutes, un bon résumé. Un public enthousiaste face à la technologie et la poésie qui pétrissent l'événement.

Ce vidéo-mapping est à découvrir depuis le début de cet été et jusqu'au 11 novembre.

Il est indispensable de réserver. Infos sur le site odysseedelumiere.be