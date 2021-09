Château de Limelette : Everland soumet une nouvelle fois à l’enquête publique son projet, revu et corrigé

L’avis d’enquête publique vient d’être publié par la ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve. Il concerne une nouvelle fois les travaux d’aménagement et de rénovation du Château de Limelette. L’établissement, déclaré en faillite en 2018, a été racheté début 2020 par le groupe Everland, dans le but de le transformer en un complexe hôtelier haut de gamme, avec restaurant, salles de séminaires et vaste espace bien-être. Une première demande de permis avait été introduite à la fin de l’année 2020, mais à l’issue de l’enquête publique, la ville n’avait pas accordé le permis. Elle n’a pas complètement recalé le projet, mais demandé au promoteur de revoir sa copie, en fonction des remarques et recommandations émises. Elles portaient essentiellement sur la mobilité et l’environnement, les riverains craignant essentiellement des nuisances en termes de bruit et de trafic routier.

Moins de places de parking, plus de verdure

Everland s’est exécuté et dépose donc une nouvelle demande de permis, revue et corrigée. Le nombre de chambres d’hôtel a ainsi été revu à la baisse, de même que celui de places de stationnement. Des emplacements destinés aux PMR ont par contre été ajoutés, de même qu’un parking à vélos couvert. Un bâtiment a été supprimé et davantage de "verdure" est prévue, par le biais de plantations d’arbres et l’installation de toitures végétalisées. Dans sa note explicative, le promoteur dit "avoir pris en compte toutes les demandes des autorités". Si cette nouvelle mouture passe la rampe, c’est donc un hôtel de 118 chambres, flanqué d’un restaurant de 125 places, de deux salles polyvalentes, trois salles de séminaires, un espace bien-être de 940 m² et 210 places de parking, qui devrait être aménagé. Les citoyens ont jusqu’au 24 septembre pour envoyer leurs remarques à la ville. Le Collège prendra sa décision une fois tous les courriers examinés. Une réunion publique d’information, avec le promoteur, est par ailleurs prévue en visioconférence ce 15 septembre.