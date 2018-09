Ce samedi, ils n'étaient plus dans leurs champs, à Villeroux… Une trentaine de chevaux et de poneys de la Comtesse du Monceau de Bergendael ont profité de clôtures défaillantes et trop basses pour se faire la malle et faire une petite balade dans le centre du village.

Il a fallu quatre heures à la police et à une vingtaine de bénévoles pour rassembler la joyeuse cavalcade.