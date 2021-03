Chastre : incendie dans un service d'accueil pour enfants

Un incendie s’est déclaré vers 8h30 ce matin dans un service d’accueil pour la petite enfance, à l’étage d’un bâtiment connu sous le nom "Espace 2000" et appartenant à la Commune de Chastre.

"Sur place, l’accueillante et le personnel de nettoyage ont très vite et très bien réagi, en transportant les trois enfants présents vers l’école voisine", explique le Bourgmestre, Thierry Champagne. On ne déplore heureusement aucun blessé, et les enfants (âgés de moins de cinq ans) n’auraient pas inhalé de fumée.

L’origine : un sèche-linge

"La cause de l’incendie est le sèche-linge situé au premier étage du bâtiment", précise le capitaine Simon Collot, de la zone de secours du Brabant Wallon, dont les équipes ont rapidement maîtrisé les flammes, alors même que l’ensemble de l’étage était embrasé. "Malheureusement les fumées ont fait de gros dégâts, que ce soit au niveau de la toiture ou du bâtiment." Les pompiers et la Commune ont directement demandé aux riverains de fermer leurs portes et fenêtres. "Le toit étant en ardoise, on sait qu’il est possible qu’il y ait de l’amiante dedans, et nous allons donc procéder à une analyse pollution demain au plus tard", explique par ailleurs Thierry Champagne.

Le Bourgmestre craint que l’ensemble du bâtiment ne soit inutilisable, y compris la salle de 200m² au rez-de-chaussée, qui accueille notamment les cours de gym de l’école communale voisine. "Il faudra tout mettre en œuvre pour ne pas que les réparations s‘éternisent, car cette salle est utilisée tous les jours." Quant à la structure d’accueil, gérée par l’ISBW, elle peut normalement recevoir jusqu’à 10 enfants.