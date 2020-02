Charleroi : visite parlementaire chez Carsid

Le démantèlement du site de Carsid à Charleroi se poursuit. Une délégation de parlementaires wallons vient de se rendre sur place pour rencontrer le propriétaire Duferco. L’idée était d’aborder l’avenir du site sidérurgique et de s’assurer que le démantèlement partiel du haut fourneau se faisait dans les règles de l’art. Le collectif de défense du HF4 veut à tout prix le préserver et estime que certaines pièces n’auraient pas dû être démontées. Le propriétaire prétend de son côté que tout est légal. Le haut fourneau figure jusqu’au mois de mars sur la liste de sauvegarde de la Région wallonne; ça ne veut pas dire pour autant qu’après son propriétaire fera ce qu’il veut.

" On peut être rassuré à ce niveau, estime Christophe Clersy, parlementaire wallon Ecolo. Si Duferco devait décider par la suite de démonter des parties du HF4 actuellement protégé par l’arrêté de sauvegarde, il devra introduire une nouvelle demande de permis d’environnement. Ça n’est pas le cas aujourd’hui et si ça devait l’être un jour, on espère que des verrous seront mis pour éviter de désosser le haut fourneau. "

Lors de la visite des parlementaires, il a aussi été question des différentes pistes envisagées pour le site et plus précisément pour le HF4. Certains le verraient bien s’intégrer dans un projet plus large de revalorisation de la Porte Ouest. Il est aussi question d’en faire un pôle didactique.

" Duferco a gardé certaines pièces qui pourraient être utilisées pour expliquer la sidérurgie aux jeunes générations, explique le parlementaire cdH Julien Matagne. D'autres ont été démontées pour être valorisées et je peux le comprendre mais en même temps on peut entendre aussi les membres du collectif de sauvegarde qui voient cela comme de la trahison. C’est un peu comme conserver une voiture de collection mais en démontant le moteur. "

Reste également en suspens la question du financement. Le PS Paul Furlan rappelle que la ville de Charleroi ne pourra pas porter le projet seule : " il faudra indéniablement une intervention de l’Europe et de la Région. "

" C’est très bien de vouloir sauvegarder un haut fourneau mais il ne faut pas après le laisser pourrir sur place, insiste Olivier Maroy député MR et président de la commission en charge des questions liées au patrimoine. Il faut un véritable projet se basant sur une étude cohérente. Rappelons que six hauts fourneaux ont été préservés et revalorisés dans un périmètre de 200 km notamment en Allemagne et au Luxembourg; sachant cela, il faut être sûr qu’il y ait un potentiel touristique. Certains disent que ça coûterait 30 millions d’euros, ça n’est pas négligeable ! "