Charleroi : vandalisme des tentes des SDF

Les SDF de Charleroi sont sur le qui-vive. Depuis le mois de janvier, une trentaine de tentes ont été détruites : coups de couteau ou incendies dans des camps. Un phénomène de vandalisme semble se généraliser à différents endroits de Charleroi.

Il ne reste rien. Que des détritus en tout genre : des couvertures, des chaises brûlées, des tentes détruites. Et pourtant, il y a quelques semaines encore, une vingtaine de personnes vivaient dans ce camp situé le long de la Sambre, à l'abri des regards. Arnaud a vécu la même expérience : "Je dormais dans ma tente et je me suis réveillé parce qu'on mettait de l'essence sur ma tente. Et on a allumé le feu. J'ai eu le temps de sortir, et de courir après l'autre, mais le gars s'est barré. Toutes mes affaires ont brûlé, j'avais plus rien. J'ai tout perdu."