Charleroi va fêter l’Amour pendant quatre jours jusqu’au 29 août

Quatre jours pour s’embrasser, se câliner et – pourquoi pas ? – déclarer sa flamme… La fête de l’amour démarre ce jeudi à Charleroi. Une manifestation qui veut avant tout célébrer l’ouverture d’esprit à l’égard de la communauté LGBTQI+. Quatre jours de festivités bien utiles parce qu’il existe une multitude d’attirances et d’identités sexuelles et qu’il n’y en a pas une meilleure que l’autre. Sauf que, dans les faits, une orientation sexuelle différente peut encore déranger. Préjugés et discriminations sont en effet légion face à cette différence. Et çà, on n’en veut pas à Charleroi comme l’explique Babette Jandrain (PS), échevine des fêtes : " C’est important pour nous que Charleroi se signe ville accueillante, une ville LGBTQI+. L’amour, ce n’est pas une histoire de genre. Ce n’est pas une histoire de couleur de peau ou de religion. L’important c’est d’avoir une vie pleine d’amour. Et à Charleroi on défend ces valeurs."



Charleroi voulait donc marquer le coup. C’est pourquoi la Ville organise pour la deuxième année cette fête de l’amour qui, désormais, s’étend sur quatre jours au lieu d’un seul. De quoi proposer pas mal d’activités et animations comme le souligne encore Babette Jandrain : " Le jour principal, c’est le samedi 28 août. On pourra dès 14h00 jusqu’à 18h00 retrouver les fameux ‘wedding for a joke’, des mariages qui n’ont aucune valeur légale mais qui sont plutôt symboliques. Et puis nous avons un show de Drag-Queen encore une fois pour montrer que l’inclusion est au centre de notre action à Charleroi."



Pour Alicia Monard (PS), l’échevine de l’égalité des chances, de la santé, de la personne porteuse de handicap et du bien-être animal, l’idée de la Fête de l’Amour, " C’est de parler – et de montrer – l’amour sous toutes ses formes en abordant aussi, de façon sérieuse ou ludique, les différentes problématiques liées aux relations : l’image, la sexualité, l’identité, l’amour, l’amitié."



Le lancement de la manifestation a lieu ce jeudi 26 août dès 17h00 à la Maison Arc-en-Ciel (MAC) de Charleroi qui se trouve à la Rue de Marcinelle.



Plusieurs temps forts marqueront cette seconde édition de la " Fête de l’Amour ". Le vendredi, une formation et une conférence seront organisées à l’Umons tandis qu’un groupe de parole se tiendra à la MAC. Le dimanche, un mini-festival du film aura lieu au Quai 10 et deux expositions seront visibles durant les trois jours à la MAC.



Mais, comme on l’a déjà dit, la journée la plus " marquante " sera celle de samedi. Des festivités seront en effet organisées sur la place Verte avec un village associatif LGBTQIA + & Alliés, un spot photo et des murs d’expression et des animations pour enfants. Il y aura aussi une démonstration de cyclo danse sur le thème de l’amour et celle-ci mettra en avant le travail de l’asbl " Roues Libres " pour sensibiliser à l’utilisation de l’espace public par les personnes à mobilité réduite.



Pour en savoir plus sur toutes les activités prévues dans le cadre de cette 2e Fête de l’Amour, toutes les infos se trouvent sur le site web de Charleroi Centre-Ville.