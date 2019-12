Charleroi : une séance de cinéma adaptée au handicap

Séance de cinéma particulière ce samedi matin à Charleroi. Une centaine de spectateurs ont assisté à la projection du dessin animé "Blinky Bill" au Quai 10 mais dans une ambiance adaptée pour permettre à des enfants en situation de handicap d’en profiter. Une projection qui a nécessité des adaptations techniques, des aménagements pour permettre l’accessibilité de tous. Une attention particulière a aussi été portée à l’accueil : "L’idée était de permettre à des familles parfois confrontées à l’incompréhension des autres face aux comportements de leurs enfants de profiter du moment", explique Carmela Morici, la responsable de l’asbl Alternative 21 qui a organisé cette projection en collaboration avec le Quai 10.

Pour beaucoup de ces enfants, assister à une projection au cinéma, c’est une première. C’est le cas d’Hugo 14 ans. "C’est une expérience que je voulais vivre en famille, explique Mélanie Hoslet, la maman d’Hugo. Il faut savoir qu’un film d’1h30 pour un enfant comme Hugo, c’est trop long. Puis, il y a aussi le problème du son qui peut parfois provoquer des réactions inattendues chez eux surtout si le son va trop fort. Donc ici, cette ambiance adaptée est très importante pour passer un bon moment et on ne la trouve pas dans un cinéma traditionnel."

Une ambiance rassurante pour tous, c’est ce que voulaient les organisateurs de cette séance particulière. "On ne se rend pas toujours compte mais les parents de ces enfants n’osent pas sortir au cinéma, insiste Carmela Morici. C’est pourquoi on tente cette expérience avec toutes les adaptations techniques mais aussi en mettant en avant la bienveillance, la compréhension et le non-jugement du comportement de ces enfants."

A 5 ans, Vincenzo va assister à sa première séance de cinéma. Toute la famille est avec lui. "C’est une bonne idée pour les enfants mais aussi pour les parents, constate Angelo Daniella, le papa de Vincenzo. On va profiter ensemble du bon moment. C’est super pour lui et pour nous aussi".