Charleroi : Une nouvelle salle de bloc pour une discipline bientôt olympique

La discipline deviendra olympique cet été lors des jeux de Tokyo. L’escalade de bloc fait de plus en plus d’adeptes. Imaginez une salle d’escalade classique mais beaucoup moins haute et sans corde pour s’assurer. De quoi travailler la technique et la puissance. La plus grande salle de Belgique de la discipline vient de s’ouvrir à Charleroi.

L’espace est effectivement impressionnant. Le hangar aménagé sous le ring appartient au nouveau Décathlon voisin. A l’intérieur, des grimpeurs défient la gravité. Pour se sentir entre ciel et terre. En équilibre, à la force de leurs muscles. L’escalade de bloc se pratique sans cordes. Les chutes sont heureusement amorties par un épais tapis."C’est ça qui est intéressant ici", explique une jeune fille. "Ici on grimpe sans corde, sans baudrier. C’est plus simple et on peut venir seul alors que dans une salle classique il faut être deux pour s’assurer."