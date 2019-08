La porte et le hall d’entrée nous plongent directement dans une autre époque. Hauts plafonds blancs avec moulures, marbre travaillé, bas reliefs vous accueillent et accrochent le regard. L’escalier d’inspiration végétale invite à monter aux étages. Mais avant, pénétrons dans le salon et salle à manger. Des boiseries et verrières impressionnantes vous forcent à rester contemplatif quelques instants.

C’est une maison de type art nouveau, en plein cœur de Charleroi, à la ville haute à proximité du collège Vauban. La Maison des médecins a appartenu à Jean-François Bastin. L’un des premiers radiologues de Belgique. La construction date de 1908. Le nouveau propriétaire voudrait rénover cette demeure et en faire un centre culturel et des chambres d’hôte.

Charleroi : Une maison Art Nouveau bientôt transformée en centre culturel et gîte - © Tous droits réservés

Antoine Struedens est le nouveau propriétaire. Il est tombé amoureux de cette maison il y a deux ans. "C’est vrai qu’il y a vraiment des éléments partout où on pose le regard. Même les clinches des portes, les boiseries et les bas-reliefs peints et gravés dans le mur." Mais les rénovations vont coûter cher. Cette maison est restée 10 ans sans propriétaires avec la dégradation qui en découle. Il faut aussi tout mettre aux normes actuelles. "Et je vais devoir respecter certaines obligations. La façade, les boiseries, la verrière sont classés. Je vais par exemple devoir faire démonter les vitraux pour les rénover en atelier et les replacer."

La demande de permis d’urbanisme est en cours et ensuite les travaux prendront encore deux ou trois ans. Antoine aimerait développer un centre culturel. Il voit déjà une salle d’exposition dans la cave, une petite salle de concerts au Rez-de-chaussée et des chambres d’hôtes à l’étage. En attendant, Antoine vit dans cette maison. Il fait plutôt du camping dans une demeure classée qui ne demande qu’à renaître.

Et cette Maison Des Médecins sera ouverte au public les 7 et 8 septembre lors des journées du patrimoine.