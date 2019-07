Charleroi : une fresque géante réalisée par des jeunes à l'occasion du Tour de France

Charleroi se prépare au passage du Tour de France ce samedi six juillet. Les coureurs partis de Bruxelles passeront par Gosselies vers 15h. Pour marquer le coup, neuf maisons de jeunes carolos se sont associées afin de réaliser à la bombe une fresque géante de huit mètres sur huit représentant le peloton. Des dizaines d’enfants et d’adolescents sont associés à ce projet lancé par l’échevin des Sports et de la Jeunesse Karim Chaïbaï.

La réalisation de la fresque a débuté lundi et se déroule en quatre ateliers. Les artistes en herbe ont d’abord droit à quelques conseils, avant de passer aux choses sérieuses : " Chaque groupe doit réaliser deux pièces du puzzle, explique Maxime Jourdain éducateur à L’Eveil, la maison de jeune de Ransart. Le travail a été prémâché. Ils n’ont plus qu’à colorier le dessin, zone par zone, couleur par couleur ; c’est finalement le même principe que les dessins qu’on trouve dans les livres de coloriage pour enfants. "

La fresque sera placée samedi sur le terrain de foot de Gosselies, bien visible des hélicoptères du Tour avec un objectif : que l’œuvre géante apparaisse quelques secondes dans les images aériennes de la course vue par des millions de téléspectateurs.