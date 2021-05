Charleroi : une douche mobile pour les sdfs

La douche mobile pour les sans-abri a été inaugurée ce mercredi à Charleroi. La douche mobile, c’est un projet né dans la foulée de celui de la wash mobile, la buanderie ambulante qui lave en rue les vêtements des sdfs. Faysal Abarkan, le concepteur de ces belles idées pour l’asbl Formidable : " C’était une demande des bénéficiaires de pouvoir profiter d’un service complet : lavoir et douche. Parce que quand on porte des vêtements propres, et qu’on n’est pas lavé, ça n’est pas génial au niveau hygiène". Une remorque a été spécialement conçue pour abriter un coin douche et un évier. Les problèmes logistiques ont été nombreux, mais tout a été résolu explique, le sourire aux lèvres, Gian-Franco Verzini de l’asbl Formidable : "comme cette remorque est équipée avec un système de chaufferie indépendant et des bonbonnes de propane, ça devait passer dans une réflexion pour l’aménagement, et ensuite pour l’installation et la certification par les organismes agréés. Cette remorque a donc passé tout un cycle d’acceptations avant d’être libérée sur voie publique !".

L’installation technique a été réalisée par les élèves de 7e professionnelle "sanitaire et chauffage" de l’UT. Un sacré défi qui leur a pris du temps, mais les élèves sont ravis. Dincer Halil et Abdel Madjid : " On a travaillé durant 5 semaines à raison de 2 heures par semaine. C’est un beau projet, et on est fiers de voir le résultat, ça fait plaisir !". Le but du projet est de capter des gens de la rue qui ne fréquentent pas spécialement les structures existantes. Faysal Abarkan. " Il faut une demi-heure pour laver les vêtements, et une demi-heure pour les sécher. La douche dure 15 minutes, et après on partage une tasse de café avec le bénéficiaire et on discute tranquillement avec lui. "

Un moment qui permet aux sdfs de retrouver une image positive et de la dignité.

La douche mobile et la buanderie ambulante seront présentes à partir de la mi-juin sur la Place du Nord tous les mercredis de 13 à 17 heures.