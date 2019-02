Charleroi : une comédie musicale réunit des artistes valides et moins valides

Une comédie musicale un peu particulière a été proposée durant deux jours aux Ecuries de Charleroi danse. Ce projet initié par l’asbl Horizon2000 a réuni sur scène 80 personnes en situation de handicap et valides. Le groupe a bénéficié d’un encadrement professionnel. L’écriture et la mise en scène ont été confiées au canadien François Langlois qui notamment contribué au spectacle " Tintin, le Temple du Soleil " .

" All Inclusive " raconte l’histoire d’un centre de vacances menacé de fermeture. Pour impressionner leur direction et sauver leur emploi, les animateurs, joués par des personnes valides, veulent monter un spectacle musical avec les derniers touristes qu’ils doivent accueillir. A leur arrivée, ils découvrent avec stupéfaction que ce groupe est composé d’handicapés.

" All Inclusive " parle sans tabou et avec beaucoup de sensibilité de l’inclusion des personnes en situation de handicap. Le spectacle qui implique plusieurs institutions spécialisées de la région carolo a nécessité plus d’un an de préparation.