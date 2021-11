Charleroi : une boutique éphémère pour les artisans et créateurs

Occuper une cellule commerciale vide pour donner une visibilité à des créateurs belges : c’est le principe de la 3e édition de la galerie boutique "De Passage" soutenue par le comptoir des ressources créatives de Charleroi. Elle est installée jusqu’à fin décembre, dans une cellule inoccupée du complexe commercial de Ville 2 à Charleroi. Durant 2 mois, la boutique accueillera les réalisations de plus de cinquante créateurs et artistes carolos et belges.

" C’est l’occasion pour nous de toucher un autre public que celui qui nous suit habituellement, explique Axel Rons, vendeur du jour dans la boutique et créateur de mobilier. Nous avons tous un réseau personnel d’acheteurs et de clients mais là, on met tout en commun. En plus cette cellule commerciale est très bien située, il y a du passage, les gens sont curieux et découvrent ainsi notre univers."

" C’est très agréable comme endroit, commente cette cliente qui vient d’acheter des boucles d’oreilles et un savon artisanal. Tout de suite, j’ai eu envie de rentrer dans ce magasin qui propose toute sorte de choses. C’est très varié et idéal quand on se lance déjà comme moi dans les achats de cadeaux de Noël. "

" J’ai découvert ce magasin par hasard, en flânant, il y a quelques jours, explique, pour sa part, une autre cliente. Je suis revenue aujourd’hui avec ma maman. Ce qui me plaît c’est que ce sont des artisans, des créateurs du coin. Le circuit court est à la mode et j’en suis très contente. "

" De Passage ", cette boutique éphémère, fermera ses portes le 31 décembre prochain.