Charleroi : Une bière pour le Bois du Cazier

Une nouvelle bière au Bois du Cazier. Vous pourrez la gouter uniquement sur le site minier historique. La Cazi'elle est produite par la Brasserie du Pays Noir à Marcinelle. C'est une blonde avec du caractère : amertume et agrumes. Un équilibre bien étudié par Nicolas Renard le brasseur. "On a essayé d'atteindre un équilibre pour plaire à un maximum de personnes. Donc pas une bière avec des épices ou trop particulière. Il faut pouvoir séduire les visiteurs du Bois du Cazier qui viennent souvent de l'étranger. Et un Italien ne va pas aimer forcément la même chose qu'un Belge."

1350 bouteilles sont prêtes, soit 56 casiers de Cazi'elle. D'autres peuvent être brassées à nouveau s'il y a de la demande. Pour Jean-Louis Delaet, le responsable du bois du Cazier, cette bière est clairement une manière d'attirer des visiteurs. " Le matin la tête, l'après midi les jambes, les promenades, le parcours d'orientation et pourquoi ne pas agrémenter cette visite d'une bière la Cazi'elle. En plus c'est un beau cadeau que les carolos peuvent offrir à l'extérieur."

Allez santé. Attention, au Bois du Cazier on précise que seule une bière ou deux pas plus sont compatibles avec une visite.