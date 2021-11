Charleroi : un village de Noël sous Covid Safe Ticket

Pour avoir accès à cette soirée ou au village de Noël, il faudra présenter un Covid Safe Ticket, sauf pour s’asseoir aux terrasses des cafés et restaurants de la place. Une décision prise par mesure d’équité envers les exposants, chacun ne pouvant assurer une place en terrasse aux clients ne disposant pas du précieux sésame. Une cinquantaine de chalets formeront ce village de Noël. Beaucoup sont tenus par des habitués. Mais cette année, on innove avec 3 chalets pop-up, qui feront la part belle à l’artisanat. Des chalets qui changeront de tenancier chaque semaine. Un chocolatier, une vendeuse de cookies, un marchand de bijoux vous aideront par exemple à trouver quelques idées de cadeaux à placer sous le sapin. Autre nouveauté, et non des moindres, un réveillon de Nouvel An. Un évènement rendu possible par le calendrier scolaire, la Saint-Sylvestre tombant en plein milieu des vacances. Au programme : menu de fête et soirée avec DJ Dyla jusqu’à 3 heures du matin. Un évènement qui marquera la fin du marché de Noël.