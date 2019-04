Charleroi: un tournoi e-sport d'envergure mondiale de Counter Strike

Dans le cas de Counter Strike, ce sont des équipes, l'une de terroristes et l'autre d'anti-terroristes qui s'affrontent sur un terrain de guerre virtuel. Mais il existe des équipes de football virtuel, de pilote de formule 1 virtuelle... Mais les plus nombreuses sont celles qui voient s'affronter des équipes sur des terrains de guerre virtuels comme Counter Strike.

Aujourd'hui, le jeu vidéo est considéré comme un sport à part entière. Les tournois sont suivis par des millions de personnes en streaming sur internet et même à la télévision. Certaines compétitions rassemblent plus de spectateurs que le SuperBowl, la finale annuelle du championnat de football américain.

Professionnalisation

Charleroi : un tournoi d'envergure mondiale de Counter Strike - © Tous droits réservés

En 2017, on estimait entre 300 et 400 millions le nombre de e-gamers à travers le monde. Aujourd'hui on considère que les joueurs électroniques doivent être aux alentours d'un milliard.

Vu ce chiffre et le public incroyable qui assiste, même virtuellement, via streaming, aux compétitions, on imagine évidemment le potentiel économique et financier de ces nouvelles disciplines.

Ce week-end à Charleroi, les 8 équipes présentes se disputeront un prize money de 100.000 euros. C'est la plus importante compétition de ce genre jamais organisée en Belgique. La plupart des équipes sont constituées de joueurs professionnels. Parmi elles, l'équipe française Vitality. En novembre 2018, pour améliorer ses équipes, transférer des joueurs, améliorer sa structure, Vitality a opéré une levée de fonds de 20 millions d'euros.