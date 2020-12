Charleroi : un premier magasin des Petits Riens ouvert en plein centre-ville

Les Petits Riens déposent leurs valises Charleroi. L’association vient d’inaugurer une boutique de vêtements de seconde main au boulevard Tirou à la place de l’ancien magasin " Crestani ". Ce magasin éphémère propose des habits pour les femmes et les enfants. Il s’adresse à tous les publics et sera ouvert jusqu’au 31 mai.

Sandra le découvre pour la première fois et a déjà trouvé son bonheur : " j’ai acheté deux pulls pour moi et ma fille et une petite robe pour ma petite-fille. J’en ai pour 14 euros. Franchement c’est très raisonnable. En plus je cherche des grandes tailles et ici il y a du choix ! "

A l’avant du magasin, Sophia fouille dans un rayon à la recherche d’une bonne affaire. C’est déjà la deuxième fois qu’elle pousse la porte de la boutique ouverte depuis le 1er décembre : " C’est sympa parce qu’on peut vraiment s’habiller chic et pas cher et en plus pour une bonne cause ! "

Le produit de la vente est en effet réinvesti dans les projets de l’association. " Nous aidons des personnes en difficulté à se loger ", explique Fabrice Carpentiers responsable des magasins des Petits Riens en Wallonie. " Nous avons aussi un café et un restaurant social, sans parler de tout ce que nous mettons en place au niveau des formations par exemple. Nous proposons également aux plus précarisés des activités culturelles et sportives ! "

Les Petits Riens exploitent 25 points de vente à Bruxelles et désormais 4 en Wallonie (Namur, Liège, Wavre et Charleroi). Un réseau de vente de seconde main qui malgré la crise, s’en sort plutôt bien par rapport au secteur traditionnel du prêt-à-porter avec une baisse moyenne du chiffre d’affaires qui se situe cette année entre 5 et 15%.

Le magasin est ouvert de 10h30 à 18h sauf le dimanche. Vu l’espace restreint, il n’est pas possible d’y déposer des dons de vêtements.