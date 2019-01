Charleroi : un nouveau toit pour 36 enfants défavorisés grâce à la Fondation Papillon

Un groupe d'amis, issu des milieux économiques carolos, s'est alors lancé dans un projet fou : créer une nouvelle résidence pour ces enfants. Ces philanthropes ont imaginé et financé "le projet Cocon", par le biais de la Fondation Papillon. En six ans, ils ont récolté plus de 2 millions d'euros.

"Il était temps d'agir"

"Il était temps depuis 40 ans de construire quelque chose de nouveau pour ces enfants" explique Denis Fontaine, président de la Fondation Papillon.

"On ne voulait pas attendre que quelqu'un le fasse à notre place. Même si le projet avait l'air fou et irréalisable, on a réussi à convaincre. Peut-être que cela décidera d'autres acteurs, publics ou privés, à nous aider à créer des projets semblables dans le futur. On projette déjà de créer un deuxième bâtiment à côté de la Maison Wautelet".

Enfin des chambres individuelles

Dans leur résidence précédente, les enfants dormaient dans des dortoirs et devaient faire leurs devoirs dans une salle commune, par manque de place.

La Maison Wautelet leur offre des chambres individuelles, avec bureau personnel. "Cela fait bizarre d'avoir une chambre pour moi seule et de ne plus dormir avec les autres filles" raconte Alexia, 10 ans.