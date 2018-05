Charleroi : Un nouveau site internet pour s'y retrouver dans les offres de formation

Un nouveau site internet, Cformaplus, regroupe les offres de formation pour les personnes moins qualifiées à Charleroi. Pour l'instant, 613 offres de formation sont répertoriées pour les régions de Charleroi, Philippeville et Thuin. Un site qui se veut plus accessible, plus simple et qui s'adresse directement aux adultes qui n'ont pas obtenu leur diplôme d'études secondaires.

Proposer un langage simple et direct, en se mettant dans la peau de quelqu'un qui cherche à se former, voilà la démarche qu'a suivie Joëlle Van Gasse, directrice de la FUNOC (Formation pour l'Université Ouverte de Charleroi). Elle planche sur le projet, avec le CPAS de Charleroi, depuis 2 ans : "L'idée, c'est de se dire que ce public a rarement accès aux sites parce qu'il ne les comprend pas. Ici, on part des questions qu'ils se posent par rapport à une offre de formation. Par exemple : ouvrier semi-qualifié en horticulture de parc et jardin, il ne dira jamais. Il dira "jardinier". Donc, on imagine une porte d'entrée "jardinier" pour retrouver cette offre dans cette rubrique. Autre question : où cela se passe-t-il ? Ainsi que le contenu ou les horaires ou encore comment s'y rendre."

Le GPS de la formation

C'est notamment le cas des primo-arrivants, comme Ali qui est en Belgique depuis 4 ans : "J'étais coiffeur en Irak. Pour l'instant, je suis en formation en français et puis, je compte m'inscrire à une formation pour pouvoir exercer mon métier ici." Car la connaissance du français est primordiale pour s'en sortir dans la région. Mais pour ces personnes qui ne maîtrisent pas les arcanes administratives de la Belgique, ce n'est pas évident de s'y retrouver. C'est pourquoi, ce site internet www.cformaplus.be est un peu conçu comme un GPS de la formation, comme l'explique Joëlle Van Gasse : "Comment je m'y retrouve ? Quels sont les chemins pour m'y amener ? Et comment je peux me diriger une fois que j'y suis pour retrouver le chemin le plus court, mais aussi le plus efficace, tant par rapport à mes horaires, à ma mobilité et au temps que cela va me demander." Reste maintenant à faire connaitre ce site par les principaux intéressés... et à les aider à l'utiliser. Car dans un premier temps, un accompagnement par un tiers reste nécessaire.