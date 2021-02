Charleroi : un homme agressé en rue au sabre et à la machette, un suspect interpellé

Un homme a été agressé à coups de sabre et de machette par cinq individus samedi vers 22H00, boulevard Jacques Bertrand à Charleroi, a indiqué dimanche le parquet de Charleroi, confirmant une information des médias locaux. Un des suspects, en fuite, a été interpellé et privé de liberté durant la nuit.

Les secours et la police locale ont été requis samedi soir à la suite d'une violente agression. Un homme a été attaqué par cinq individus, à coups de sabre et de machette. "La victime a été touchée aux jambes, au thorax et au visage", a confirmé dimanche matin le parquet de Charleroi.

D'après le parquet, la victime a été transportée d'urgence en milieu hospitalier vu son état de santé. "Elle a été opérée et son état serait rassurant. Elle n'a pas encore été auditionnée." Plusieurs personnes présentes en rue, dont des SDF, ont mis en fuite les agresseurs. "Cinq personnes présentes sur place sont montées dans un véhicule et ont pris la fuite."

Un des protagonistes a été identifié et privé de liberté quelques heures plus tard. "Il sera présenté devant le juge d'instruction dans le courant de la journée", a précisé le parquet de Charleroi, confirmant que le suspect avait également en sa possession des clés correspondant au véhicule mis en fuite et des taches de sang. Le dossier a été mis à l'instruction.