Charleroi : un fast food pour les sportifs

Aurélien Luz s’est lancé un défi : créer une enseigne de restauration rapide à destination des sportifs qui veulent manger sainement et équilibré. Ce jeune entrepreneur carolo a réussi à lever 200.000 euros et à obtenir un prêt pour mener son projet à bien. Afin de composer ses menus, il s’est entouré d’un chef parisien et d’un nutritionniste.

L’enseigne Shape’n Go proposera des repas chauds à la carte présentés sous formes de boxes. Les clients auront la possibilité de sélectionner le type et la quantité de féculents, de protéines et de légumes. Une palette de plus de 13000 combinaisons de repas sera proposée.

L’idée est aussi de développer ce projet en étant attentif au respect de l’environnement : pas question par exemple d’utiliser des couverts ou des assiettes jetables dans le restaurant. Les repas à emporter seront par ailleurs servis dans des emballages recyclables.

Aurélien Luz veut ouvrir son premier établissement à Charleroi cette année. Des recherches sont actuellement en cours pour trouver le meilleur endroit afin de toucher un maximum de sportifs. Si le succès est au rendez-vous, il envisage d’en ouvrir cinq autres d’ici deux ans en Belgique mais aussi en France et en Allemagne.