Charleroi: un commerçant se démarque pour booster ses ventes en cette période de fêtes

Alors que les ventes sur internet continuent de progresser, les petits commerces doivent rivaliser d’ingéniosité pour garder le cap. Le gérant de Ludotrotter, un magasin de jeu de société du centre-ville carolo multiplie les initiatives pour dynamiser son activité; il vend non seulement sur le web et dans un tout autre genre, il va au contact des clients cette semaine au marché de Noël de Charleroi. William Loffel y est présent avec quelques dizaines de jeux, un échantillon des 3000 références qu’il propose habituellement dans son commerce et via son site web : " C’est évidemment important d’avoir un contact avec la clientèle et nous avons d’ailleurs un espace de jeu dans notre magasin pour les accueillir mais dès que nous avons ouvert il y a cinq ans, nous avons aussi misé sur le web. "

La concurrence sur internet est pourtant rude, particulièrement celle de géants comme Amazon. Pour y faire face, William Loffel investit afin d'être correctement référencé sur les moteurs de recherche comme Google. Et surtout, il mise sur le conseil que ce soit dans son commerce ou sur internet en offrant des explications détaillées et même parfois des petites vidéos explicatives.

Cet investissement sur la toile commence à payer : en deux ans, les ventes via internet de ce commerçant carolo ont doublé pour atteindre aujourd’hui 10% de son chiffre d’affaire.