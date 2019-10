Charleroi: un campus universitaire pour dynamiser une région sous-diplômée

La population de Charleroi est largement moins diplômée que la moyenne belge. Il faut dire que la plus grande ville du Hainaut ne possède pas sur son territoire d'université en tant que telle. Un Carolo sur six est diplômé de l'enseignement supérieur ou universitaire. En Wallonie, une personne sur quatre possède un tel diplôme. Et à Bruxelles, une sur trois.

"Dans une ville où les parents et donc les enfants sont plus en difficulté socialement et économiquement, c'est le devoir des universités de venir auprès des étudiants" explique le recteur de l'UMons, Philippe Dubois.

Trois Bacheliers et un Master

Pas besoin de créer pour autant une nouvelle université à Charleroi. L'UMons, l'ULB, la Province de Hainaut, la Haute École Condorcet et la Ville de Charleroi se sont associées pour y développer un pôle universitaire. Un pôle en pleine croissance avec des nouvelles formations proposées et des projets immobiliers.

En cette rentrée 2019, un nouveau Bachelier en sciences de l'ingénieur civil s'est ouvert sous la coupole CampusUCharleroi. Il s'ajoute aux trois formations disponibles depuis septembre 2018 : un Bachelier en sciences humaines et sociales, un autre en sciences biologiques et un Master de spécialisation en management territorial et développement urbain (Cador). Une centaines d'étudiants suivent ces cursus.