Charleroi : trop de chlore dans l'eau du robinet ce matin

Vous avez peut-être senti une odeur de chlore dans l’eau de votre robinet hier après-midi, et vous la sentez peut-être encore ! Elle est due à un incident technique qui a eu lieu hier dans l’après-midi au niveau de la station de captage de la SWDE à Yves-Gomezée. Une grosse quantité de chlore a été injectée par erreur dans les canalisations. Plusieurs communes étaient concernées : Silenrieux et Pry dans le Sud, Marbaix-la-Tour, Ham-sur-Heure, Cour-sur-Heure, Jamioulx, Montignies-le-Tilleul. Et enfin, pour Charleroi : Marcinelle, Couillet, Montignies-sur-Sambre et Charleroi Centre ! Benoît Moulin, le porte-parole de la SWDE nous explique que ce matin, le problème subsiste dans la région de Charleroi. " En amont, du côté d’Yves-Gomezée, la situation est en train de se rétablir, mais il y a manifestement encore de la présence de chlore ce matin à certains endroits dans le centre de Charleroi. C’est logique, puisque c’est là que le réseau est en bout de course. Il faudra attendre la fin de la matinée pour que la situation se rétablisse définitivement. " Le porte-parole précise qu’il faut être prudent : boire de l’eau trop chlorée ne pose pas de problème majeur, par contre, la respirer peut provoquer une irritation des voies respiratoires. Il est préférable de ne pas chauffer d’eau ce matin à Charleroi, et donc attention à ceux qui préparent du café ou du thé : " si vous chauffez de l’eau, il faut savoir que le chlore s’évapore, et donc, il ne faut pas rester à proximité. Il faut éviter le risque d’inhalation. Le plus sûr, c’est encore de ne pas faire bouillir d’eau ce matin tant que la situation n’est pas rétablie".

Mais Benoît Moulin précise bien qu’il s’agit d’une mesure de précaution, rien de plus. Le site internet de la SWDE vous signalera quand il n’y aura plus aucun souci avec l’eau du robinet aujourd’hui. www.swde.be