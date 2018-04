Charleroi : trop d'intrus dans les sacs bleus!

TIBI , l’ex Intercommunale ICDI tire la sonnette d’alarme : normalement ces sacs PMC sont réservés aux bouteilles, flacons en plastique, aux emballages métalliques et aux cartons à boissons mais le message n’est pas encore bien passé auprès de nombreux carolos.

" Certaines personnes jettent n’importe quoi dans les sacs bleus en pensant parfois qu’ils sont moins chers que les sacs blancs, explique Alain, chargé de collecter les sacs bleus dans les rues de Lodelinsart . On retrouve des restes alimentaires comme du pain par exemple mais aussi des mégots de cigarettes ou encore de la litière pour chat. "

Quand le sac n’est pas conforme, les agents de TIBI apposent une main rouge et ne l’emportent pas. Les équipes de prévention sillonnent aussi la région et sonnent aux portes des mauvais trieurs pour les sensibiliser ; Philippe Noël en fait partie : " On doit vraiment surveiller tout le temps mais notre première mission c’est d’informer ! "

Récemment, le contenu d’un camion poubelle a été décortiqué. Il s’est avéré qu’environ 20% de ce qui se trouvait dans les sacs bleus n’était pas conforme. TIBI a bien l’intention de faire beaucoup mieux à l’avenir et d’atteindre les 15%.