Charleroi : toujours plus de bénéficiaires au CPAS désormais présidé par Philippe Van Cauwenberghe

Le CPAS de Charleroi, l’un des plus gros de Wallonie, va devoir relever une série de défis en 2019. Il en a été question lors des vœux au personnel ce mardi. Ils se sont déroulés en présence du nouveau président Philippe Van Cauwenberghe qui remplace Eric Massin désormais député provincial. L’ancien échevin des Sports prend la présidence d’une institution confrontée à une hausse constante du nombre de bénéficiaires :il y en a plus de 7500 aujourd’hui. C’est 2000 de plus qu’en 2014. Cette augmentation a un coût non négligeable pour ses finances. Le CPAS reçoit de l’argent de la Ville, de la Région et du Fédéral ; ses responsables suivront donc de très près les élections du 26 mai dont les résultats pourraient impacter son fonctionnement, sachant que toutes les formations politiques n’ont pas le même avis sur la question.

Philippe Van Cauwenberghe veut aussi miser sur la proximité en redéployant les antennes sociales et les espaces citoyens comme le prévoit l’accord de majorité.

Il espère également renforcer l’offre du CPAS au niveau de l’hébergement des aînés. Le centre public d’action sociale de Charleroi dispose d’un réseau de maisons de repos qui occupe presque la moitié du personnel. Plusieurs chantiers de rénovations ont déjà été menés mais ça n’est pas encore terminé. A titre d’exemple, la maison de repos BRICHART à Charleroi va être rénovée, mise en conformité. Et puis, mais ça n’est pas pour tout de suite, il y a le projet sur l’ancien site du CHU: il est question d’y construire notamment une résidence service. L’intercommunale IGRETEC a été mandatée pour réaliser une étude qui permettra de clarifier la future affectation de ce grand terrain qui appartient au CPAS.