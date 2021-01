Charleroi : toujours beaucoup trop de monde dans les centres commerciaux

Rentrer dans un centre commercial ces jours-ci, c’est souvent entrer dans un autre monde. Une réalité parallèle étonnante face aux mesures de confinement qui frappent de nombreux secteurs. Ce samedi, c’était à nouveau l’affluence dans Rive Gauche. De courtes files à l’entrée et ensuite d’autres files à l’entrée de chaque magasin. Il y a quelques jours, la presse a relayé des photos d’un centre commercial plein et de contacts rapprochés étonnants. Interpellation au Conseil Communal de Charleroi et coup de pression de la majorité carolo pour renforcer les règles sanitaires dès ce samedi.

Petit en-cas entre copines - © Tous droits réservés La sécurité a été effectivement renforcée mais le résultat reste très interpellant. Voire carrément insultant pour les métiers de contact, l'horeca et la culture qui restent totalement confinés. Des centaines de personnes défilent dans les couloirs, s’entassent dans les files et les escalateurs. Pire, les commerces alimentaires à emporter restent ouverts. Et les clients mangent glaces, smoothies, burgers,… sans masque, sans distance. Selon le directeur du centre commercial, Pierre Foucart, "nous avons engagé plus de stewards et agents de sécurité pour faire respecter les règles. Leur rôle est de faire des remarques quand des clients ne respectent pas les consignes." Visiblement, les agents de sécurité n’ont pas compris les consignes de la même façon. Des dizaines de groupes discutent, rigolent, consomment de la nourriture ensemble sans la moindre interpellation. La police circule également mais cette présence ne semble freiner aucune infraction.

Courses à plusieurs malgré l’interdiction Une grosse question se pose également quant à la règle de devoir faire ses courses seul. En toute logique, on ne devrait pas voir des groupes marcher ensemble dans le centre commercial. C’est tout le contraire qui se passe. Très peu de gens sont isolés. Ce sont plutôt des centaines de familles, et de groupes d’amis qui défilent entre les boutiques. Beaucoup d’adolescents heureux de trouver ici un lieu de rassemblement. Dire que la direction tente de faire respecter les règles s’approche plus d’un jeu de communication. Un grand jeu de dupes dans lequel jouent la direction, les clients, les commerçants… et le monde politique.

Repas en famille dans le centre commercial - © Tous droits réservés Un petite gourmandise entre copines - © Tous droits réservés S'entasser dans les escalateurs - © Tous droits réservés