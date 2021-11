Charleroi : suite au manque de respect des mesures sanitaires observées sur le marché de Noël, la Ville a réagi

Malgré un contrôle strict du CST et des affiches nombreuses qui rappellent l’obligation du port du masque, tout ne s’est pas passé comme prévu, lors de ce premier week-end, sur le Marché de Noël de Charleroi. Pendant une demi-heure, ça a dérapé. Des photos et vidéos de fêtards dansant sans masque et sans respect de la distance sociale ont circulé sur les réseaux sociaux. Des images qui ont provoqué la colère des professionnels du monde la nuit obligés, eux, de fermer leurs établissements.

Alertées, les autorités communales ont tenu une réunion dès ce lundi matin avec la police locale et l’opérateur privé 50N05E, organisateur de l’événement, afin d’envisager les améliorations à apporter pour garantir le respect des mesures imposées par le dernier Comité de Concertation, vendredi dernier : contrôle du CST, port du masque, respect d’1 m 50.

Cette première réunion avait pour but d’analyser les faits de ce week-end. Hier, la Ville comme l’agence événementielle organisatrice annonçaient s’offrir le temps de réfléchir aux meilleurs aménagements pour que le scénario de ce week-end ne se reproduise pas. La Ville a été plus vite en prenant des décisions lors d’un collège spécial, ce mardi matin.