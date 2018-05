Charleroi : réouverture du Coliseum

Si vous êtes carolo, vous avez peut-être fait la fête au Coliseum. Cette salle de spectacles située en plein coeur du centre ville a été construite en 1924. Devenu un cinéma dans les années 70 et 80, puis une discothèque dans les années 90, ce bâtiment fait aujourd'hui l'objet d'un projet immobilier. Mais en attendant que les plans soient sur papier, des aficionados ont décidé de rouvrir ce lieu festif. Ce weekend, ils organisent une grande fête pour la réouverture du site dont le décor n'a pas beaucoup changé.

Les galeries ne seront plus accessibles au public - © Vinciane Votron

Un lieu festif

Quand on entre dans le bâtiment, il y a les caisses, les vestiaires, les escaliers recouverts de tapis rouge... Interdit de monter à l'étage, seul le rez-de-chaussée a été réhabilité. Julien Warrand est organisateur de l'apéro des quais. "Ca a été un cinéma, puis une salle de concerts. Mes parents, mes grands-parents ont connu ce lieu pour venir voir un film. C'est un lieu festif pour tout le pays de Charleroi." Il y a deux galeries qui accueillaient autrefois les spectateurs : "De là, on était un peu privilégié. On voyait le concert un peu de haut. Comme BJ Scott, Suarez qui sont passés par ici."

Julien Warrand est aussi DJ César. C'est d'ailleurs dans cette salle qu'il a mixé pour la première fois : "Quand j'avais 17-18 ans, j'étais DJ pour les soirées "Barons", des soirées pour trentenaires. Reprendre ce lieu mythique, c'était juste un rêve pour moi qui vient de se réaliser."

La fête d'ouverture de la saison du Coliseum se tient ce samedi 5 mai à 20h. L'entrée est gratuite. D'autres dates sont d'ores et déjà programmées jusqu'à la fin octobre, comme les apéros des quais qui se dérouleront dans cette salle en cas d'intempérie.