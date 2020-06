Charleroi : réouverture compliquée pour les petits bistrots

L’Horeca va pouvoir redémarrer dès ce lundi mais à certaines conditions : pas de service au comptoir et des distances d’1m50 imposées entre les tables. Ces mesures sont particulièrement difficiles à appliquer pour les plus petits cafés. C’est le cas à Charleroi du bistrot " Chez ta mère ". Son tenancier depuis 1 an, l’ancien président de la Sambrienne Hicham Imane, est réaliste. Vu l’espace dont il dispose, il ne pourra pas accueillir ses clients à l’intérieur : " J’ai à peine 90 m2. Si je n’avais pas une terrasse, je ne sais pas comment je pourrais m’en sortir. Heureusement les autorités communales nous ont envoyé un courrier pour nous annoncer que nous pouvions l’agrandir. Nous avons aussi l’habitude de mettre de la musique mais comme il faut respecter la distanciation sociale, ce sera compliqué pour les gens de s’entendre. De toute façon, nous n’avons pas le choix. Nous devions payer nos charges sans aucune rentrée financière. Ça n’était clairement pas tenable. C’est une nouvelle aventure qui commence, une nouvelle façon de travailler ! "

Des gants et des masques ont aussi été commandés. Toute la vaisselle et les verres ont été relavés et le sol nettoyé. Etant en temps normal fermé en début de semaine, " Chez ta mère " ne rouvrira que ce jeudi.