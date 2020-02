Charleroi : record de fréquentation à l'Hélios

La piscine Hélios a connu une fréquentation record en 2019. L’année dernière, 196.387 entrées ont été enregistrées. Cela représente une hausse de 12% par rapport à 2018.

De plus en plus de nageurs se tournent vers ce bassin olympique de 50 mètres qui ouvre dès 7 heures du matin et accueille de nombreuses compétitions dont les championnats de Belgique de natation en mai.

Ces très bons chiffres s’expliquent aussi par le fait que de nombreuses piscines carolos sont actuellement fermées ; les écoles se tournent donc massivement vers l’Helios dont la rénovation s’est terminée en 2013.

Enfin et cela a aussi une incidence sur le nombre d’entrées annuelles : en 2019, contrairement à 2018, il n’y a pas eu d’opération de maintenance nécessitant la fermeture du bassin durant trois semaines.

Précisions que les statistiques de 2019 ne tiennent pas compte des quatorze clubs sportifs qui fréquentent la piscine. A eux seuls, ils représentent environ 90.000 entrées annuelles.