Charleroi : qui est Xnero, déjà qualifié de Banksy carolo ?

Qui est-il ? Son œuvre éphémère a interpellé, sur le pont, en face de la gare de Charleroi. Des sacs en tissus, ornés du sigle $. Et sur l’autre face de ces sacs, une signature : Xnero. S’il n’a pas de visage ni de nom, il a un compte Instagram. Sur celui-ci, on peut découvrir son travail et ses œuvres . Et notamment cette installation, à Charleroi. Curieux, nous avons contacté le secret petit monde des graffeurs carolos. Inconnu au bataillon. C’est que nous ont répondu ceux qui ont discrètement pignon sur rue.

Mais s’il est anonyme, Xnero a non seulement un compte Instagram mais aussi un site internet. Par ce chemin, nous avons pu le contacter et il nous a répondu. A nous, mais aussi aux graffeurs qui doutent de ses origines carolo et de son professionnalisme.

Vous n’êtes pas de la région. Vrai ou pas ?

Je suis bien de la région de Charleroi.

Avant je réalisais des œuvres uniquement pour mes proches et moi. Ensuite grâce au bouche-à-oreille, j’ai reçu de plus en plus de demandes et j’ai donc décidé de faire de ma passion, mon travail. C’est peut-être pour ça que les graffeurs ne connaissent pas mon nom.

L’un d’entre eux s’est étonné que vous recouvriez une œuvre existante avec votre " monte avec moi sur le ring ", preuve selon lui d’un amateurisme et d’un manque de respect pour le street art. Quel est votre message ?

Il n’y avait pas d’œuvre à cet endroit lorsque j’ai fait la mienne, ou alors elle s’était complètement effacée avec le temps. Je ne recouvrirais pas une œuvre déjà existante.

J’ai pu voir sur votre compte Instagram vos nombreux tableaux. L’argent y a une place plus qu’importante. Comment travaillez-vous ?

Je suis fan de Monopoly, Richie Rich, Picsou,… Je mets souvent en scène ces personnages dans mes œuvres. Ces personnages font souvent référence à l’argent dans ces dessins animés, et pour moi, qu’on veuille l’entendre ou non, le monde tourne autour de l’argent. C’est pourquoi j’utilise beaucoup le dollar dans mes œuvres. Mon nom en est d’ailleurs directement lié. Le X de Xnero représente le chiffre romain " dix ", ce qui donne phonétiquement " Dinero ".

Sur la vidéo relative à votre récente installation de faux sacs de dollars, vous êtes filmé. Vous travaillez donc en équipe ?

J’ai demandé à un proche de me filmer, mais je suis seul à réaliser mes œuvres.

On vous qualifie déjà de Banksy Carolo. Son travail vous inspire-t-il ?

J’apprécie énormément ce qu’il fait et son travail en général. Mon but n’est pas de le recopier mais de faire tout simplement ce que j’ai envie de faire.

Revendiquez-vous cette comparaison ou souhaitez-vous vous en distancier ?

Je suis heureux d’apprendre que l’on me compare à un artiste comme Banksy mais ce n’est clairement pas le but. Le meilleur reste à venir.

Peut-on connaître votre âge, vos origines, votre parcours scolaire, vos envies, votre image de la société, votre motivation à œuvrer secrètement comme vous le faites ?

J’œuvre anonymement pour être plus libre dans mon art. Je veux rendre Charleroi plus beau et plus joyeux. J’adore ma ville et je veux laisser une empreinte dans celle-ci avant d’aller dans les plus grandes villes du monde.