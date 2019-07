Charleroi : quatre personnes arrêtées lors d'une opération de police dans le Triangle

La police locale de Charleroi a procédé à quatre arrestations judiciaires, mardi, dans le cadre d’une opération de sécurisation menée dans le quartier du Triangle. Quatorze individus ont également été interpellés, pour séjour illégal, et une personne recherchée par la justice a été privée de liberté.



Pour cette opération de sécurisation dans "le quartier du Triangle" à la Ville-Basse à Charleroi, la police locale était accompagnée du peloton de sécurisation de l’ordre (PSO), la brigade canine, le groupe de sécurisation et appui (GSA) ainsi que les services sociaux. Cette opération de sécurisation faisait suite à une montée du sentiment d’insécurité dans le quartier. Ces derniers jours, plusieurs riverains s’étaient plaints du manque de sécurité grandissant et des nuisances liées aux trafics de stupéfiants.



Mardi, en fin d’après-midi, tout le quartier du Triangle, et notamment la place Rucloux, a été bouclé par les services de police.



Plusieurs contrôles d’identité ont notamment été menés. Au total, 94 personnes ont été contrôlées. Quatorze personnes ont été interpellées pour séjour illégal. La police a réalisé quatre arrestations judiciaires dont une pour vente de stupéfiants. Dix-sept boulettes de cocaïne ont été saisies pour un total de 7,8 gr et une personne recherchée par la justice a été privée de liberté, confirme la police locale de Charleroi.



Six contrôles au sein d’établissements dans lesquels ces personnes étaient susceptibles de se réunir ou de se réfugier ont été menés. Trois d’entre eux ont été fermés. La police de Charleroi signale que d’autres opérations de ce type auront prochainement lieu.