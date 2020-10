Charleroi : privé de foire, un couple de forains s'installe pour un mois sur un parking

Cette année, les foires ont été annulées les unes après les autres : un coup dur pour les forains. A Charleroi, un jeune couple a décidé de réagir en recherchant un terrain pour installer sa roulotte en attendant des jours meilleurs. Alexis Allard et sa compagne Victoria Delforge ont finalement trouvé un parking chaussée de Bruxelles, à deux pas du Makro de Lodelinsart.

" Cela fait presque un an que nous n’avons plus de boulot explique Alexis. Nous avons des frais fixes, des assurances à payer. Nous ne voulons pas d’aide mais juste pouvoir travailler ! "

Ouverts depuis ce mercredi, ces forains ont eu la bonne surprise de voir débarquer de nombreux amateurs de beignets et autres croustillons dès les premières minutes : " Ça fait vraiment plaisir de voir ça, se réjouit Victoria. La situation était devenue très compliquée et nous ne comprenons toujours pas pourquoi les foires sont annulées alors que les parcs d’attractions eux sont ouverts. Nous pouvons pourtant prendre toutes les mesures sanitaires pour garantir la sécurité de nos clients ! "

Le couple restera sur l’ancien parking d’Hainaut Caravaning durant au moins un mois. Après, c’est la grande inconnue : " Les marchés de Noël sont annulés, les carnavals risquent de l’être aussi. On ne sait pas trop où on va, conclu Alexis. En attendant on survit comme on peut ! "